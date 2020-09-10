وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 900 ألف

2020/09/10 | 08:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة-واع

كشف إحصاء جديد لجامعة هوبكنز، حول أعداد مصابي وضحايا فيروس كورونا المستجد في العالم.

وذكرت الجامعة أنه وفقا للحصيلة التي أعدتها، فإن عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغ 900079 حالة، وكمان أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 27695130 وشفاء 18606083 حالة.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك "V - تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.

وكانت السلطات في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا قد أعلنت عزمها السير على خطى روسيا والبدء باستخدام آليات التسجيل المعجل للقاحات.

وأعلن روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في رسالة أرسلها إلى حكومات الولايات، إنه كان يطلب منها "بشكل عاجل" القيام بكل ما هو ضروري لتوزيع اللقاح المحتمل المراكز في وضع يسمح لها بالعمل بشكل كامل بحلول أوائل تشرين الأول القادم.

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