وزير كوردي: بغداد طلبت من الإقليم خفض إنتاجه النفطي 120 ألف برميل يوميا

2020/09/10 | 09:00 - المصدر: NRT عربية

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وزير شؤون الحكومة الاتحادية خالد شواني

فوتو: ارشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف وزير الإقليم لشؤون الحكومة الاتحادية، خالد شواني، عن حجم إنتاج إقليم كوردستان من النفط، فيما أكد ان الحكومة المركزية طلبت من الإقليم خفض إنتاجه النفطي 120 ألف برميل يوميا.

وقال شواني، في لقاء متلفز، مساء أمس الأربعاء، 9 أيلول 2020، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، إن " إنتاج إقليم كوردستان من النفط كان يبلغ 480 ألف برميل يوميا، لكن بعد اتفاق اوبك تم تخفيضه الى 410 آلاف برميل يوميا"، لافتا الى أن الاستهلاك المحلي في الإقليم يقدر بـ 30 ألف برميل يوميا.

وأضاف ان "هناك شركة عالمية تعاقدت معها حكومة إقليم كوردستان تقوم بتدقيق كل ما يتعلق بالنفط من إنتاج وبيع وإيرادات، وبعدها تقوم حكومة الإقليم بتسليم جميع بيانات التدقيق الى الحكومة الاتحادية".

وتابع، أن "الحكومة الاتحادية طلبت من الإقليم تخفيض 120 ألف برميل يوميا وفقا لاوبك، إلا أن الإقليم ليس باستطاعته ذلك لوجود التزامات مالية"، مبينا أن مصارف الإقليم الشهرية كرواتب موظفين ومتقاعدين ورعاية اجتماعية تبلغ 755 مليون دولار.

وأوضح شواني، ان "بغداد وأربيل يناقشون عدة تصورات لاتفاق على تخفيضات الإنتاج".

وكان وزير النفط إحسان عبد الجبار، قال الأسبوع الماضي إن إقليم كوردستان مازال يصدر النفط دون استشارة الحكومة الاتحادية.

يذكر ان منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+" خفضت الإنتاج إلى 7,7 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعصف بالطلب، لكن العراق تعهد بخفض إضافي في آب وأيلول للتعويض عن فائض إمدادات في الأشهر السابقة، حيث يعتمد العراق اعتمادا شبه تام على النفط مصدرا للإيرادات العامة.

ر.إ

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