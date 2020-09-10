نقابة الاطباء تحذر من اعتماد طريقة للكشف عن الاصابة بكورونا

2020/09/10 | 09:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت نقابة الأطباء العراقيين من اعتماد طريقة الكاشف السريع (Rapid test) في الكشف عن مصابي كورونا من قبل المؤسسات الحكومية لعدم دقته في التشخيص، وما سيحدث من تبعات سلبية إذا ما ظهرت نتيجة الفحص مخالفة للحالة.

وقال نقيب الأطباء العراقيين عبد الأمير محسن، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (10 آيلول 2020) أن الكاشف السريع (Rapid test) لا يمكن الاعتماد عليه بشكلٍ مطلق، لكون نسبة الخطأ بنتائجه كبيرة جدا، والدليل على ذلك ما حدث في مصر عندما استخدمته مع المسافرين في المطارات وظهرت إصابات بينهم لاحقا، مؤكدا أن الاعتماد على هذا الفحص سيشكل خطرا كبيرا، فضلا عن التبعات السلبية.

بدوره، أكد مدير عام الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي أن وزارة الصحة والبيئة لم توجه المؤسسات الحكومية باستخدام الكاشف السريع أو الاعتماد عليه في التشخيص، وهذا الاختبار يستخدم للمسوحات فقط والتحري عن الأجسام المضادة في الدم.

ولفت الى أن المستشفيات تلجأ لاستخدام (Rapid test) بسبب الزخم الكبير، إلا أنه لا يتم الاعتماد عليه عند ظهور أعراض الإصابة، لذا يستخدم فحص (PCR) بأخذ مسحة من قبل المراكز الحكومية وحتى العيادات الشعبية التي تقوم بإرساله لاحقا الى مختبرات خاصة لإظهار النتيجة الحقيقية.

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