كربلاء تكشف موقفها من استقبال ''الزوار الاجانب'' خلال الزيارة الاربعينية

2020/09/10 | 09:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطاب، الخميس، أن المحافظة ملتزمة بقرارات الحكومة المركزية بعدم استقبال الزوار الأجانب من جميع أنحاء العالم.

وقال الخطابي في حديث لجريدة الصباح، اليوم (10 آيلول 2020) انه "التقى وفدا من السفارة الإيرانية من أجل مناقشة آفاق التعاون والتنسيق المشترك وبحث كل ما يتعلق بزيارة أربعينية الإمام الحسين".

وأضاف أنه "أوضح للوفد موقف الحكومة المحلية، وهو الالتزام بقرارات الحكومة المركزية التي تحرص على سلامة العراقيين والزائرين بشكل عام، وأن قرارها بمنع منح الفيزا السياحية لجميع الزوار من جميع دول العالم لا يزال ساري المفعول حتى الآن"، مشيرا الى أن "هدف الحكومة هو الحفاظ على حياة الناس في ظل هذه الظروف الصعبة".

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