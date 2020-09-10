الجامعة العربية تفشل بتبني قرار ضد تطبيع الإمارات مع إسرائيل

2020/09/10 | 10:03 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيفشلت جامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، في التوصل إلى توافق بشأن مشروع قرار فلسطيني يقضي برفض اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات وإسرائيل.وصرح الأمين العام المساعد للجامعة، حسام زكي، أثناء مؤتمر صحفي في ختام اجتماع الدورة العادية الـ154 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري برئاسة فلسطين، بأن مسألة البيان المشترك الصادر في الشهر الماضي عن الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة كانت «موضع حديث جاد وشامل»، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني قدم «مشروع قرار حصلت عليه بعض التعديلات وتعديلات مقابلة».وأوضح المسؤول أن بعض المطالب الفلسطينية «لم تتحقق»، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني فضل «ألا يخرج القرار منقوصا من المفاهيم التي حددها، وبذلك لم يصدر قرار في هذا الموضوع تحديدا».من جانبه، حمل المندوب الفلسطيني لدى الجامعة العربية، مهند عكلوك، عدة دول عربية المسؤولية عن إسقاط مشروع القرار، قائلا إن المناقشات استمرت ثلاث ساعات بشأن إضافة بند يتضمن عبارة تدين اتفاق التطبيع.

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