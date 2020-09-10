محافظة واسط تبحث مع محافظ البصرة الاستفادة من تجربة إدارة المشاريع

2020/09/10 | 10:03 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجياستقبل محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني وفداً مختص بالمشاريع من محافظة واسط متمثلاً برئاسة مدير المشاريع في محافظة واسط الدكتور ضرغام العوادي ،مبيناً انه رحب بهذا اللقاء لتستفيد الحكومات المحلية في المحافظات العراقية الاخرى من تجربة محافظة البصرة في احالة المشاريع الخدمية التي احيلت في العام الماضي.وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه انه استقبل مدير المشاريع في محافظة واسط ضرغام العوادي الذي اكد ضرورة الإستفادة من خبرة ادارة المشاريع في حكومة البصرة في احالة وتنفيذ المشاريع التي تنفذها الكثير من الشركات المحلية الرصينة والتي احيلت لها المشاريع في عام ٢٠١٩ في اقضية ونواحي ومركز المدينة.من جهته، اعرب مدير المشاريع في محافظة واسط ضرغام العوادي عن شكره لحكومة البصرة متمثلة بمحافظها المهندس اسعد العيداني لحفاوة الاستقبال والاستفادة من الملاحظات التي قدمها المحافظ حول ضرورة الاستفادة من تبادل الخبرات في قضية المشاريع التي تنفذها البصرة بشكل مهني، مبيناً انه تم الاتفاق مستقبلاً على التعاون المشترك بين حكومتي واسط والبصرة في قضية تبادل الخبرات التقنية الموجودة لدى بعض الشركات المحلية في البصرة.

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