قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن في الأسواق العراقية … اليوم

2020/09/10 | 10:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..ينشر وكالة الصحافة المستقلة قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن في الأسواق العراقية، ليوم الخميس، (10 أيلول 2020) بحسب رصد متخصصين.اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار : 123,500 سعر شراء الدولار : 122,500 العملات العالمية الأجنبية اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,27 دولار الأسترليني السعر العالمي : 100 […]

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