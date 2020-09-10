نقابة الاطباء تحذر من اعتماد (Rapit test) في الكشف عن مصابي كورونا

2020/09/10 | 10:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … حذرت نقابة الأطباء العراقيين من اعتماد (Rapit test) في الكشف عن مصابي كورونا من قبل المؤسسات الحكومية وذلك “لعدم دقته في التشخيص”، وما سيحدث من تبعات سلبية إذا ما ظهرت نتيجة الفحص مخالفة للحالة.وذكر نقيب الأطباء العراقيين عبد الأمير محسن، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعته المستقلة، أنَّ “الكاشف السريع (Rapit test) لا […]

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