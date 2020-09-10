2020/09/10 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ..اعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي ، انطلاق عملية امنية غربي محافظة الانبار باتجاه الحدود العراقية السورية لمعالجة أهداف استخبارية مرسومة.وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح، في بيان، تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، انه “انطلقت قواتنا من الوية القاطع (18-19-13-17) مع المديريات الساندة لهيئة الحشد الشعبي، فجر اليوم، بعملية امنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية امنية غرب الانبار باتجاه الحدود العراقية السورية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية امنية غرب الانبار باتجاه الحدود العراقية السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).