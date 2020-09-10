موعد انطلاقة الدوريات الأوروبية الكبرى

2020/09/10 | 10:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نهاية موسم غير مسبوق في تاريخ الدوريات الكروية العالمية، بسبب جائحة كورونا التي أجبرت القائمين على المستديرة الساحرة توقيف جميع المباريات في أغلب الدول، تستعد الدوريات الأوروبية الكبرى، تجديد عهدها مع الجمهور الرياضي بداية من 12 سبتمبر الجاري.

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