القيادة: عمليات أمنية في 4 محافظات لتجفيف منابع الإرهاب ومصادرة الأسلحة

2020/09/10 | 10:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس ، انطلاق عمليات امنية في أربع محافظات لتجفيف منابع الارهاب ومصادرة الاسلحة غير المرخصة.



وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (10 ايلول 2020)، إن "عملية امنية بقيادة قائد القوة البرية بالتعاون مع الحشد الشعبي انطلقت بمنطقة زور نهر ديالى لتجفيف منابع الارهاب ".

وأضاف الخفاجي أن "قيادة المقر المتقدم شرعت بعمليات تفتيش للقبض على المطلوبين وتجفيف منابع الإرهاب في قاطع الحويجة، كما شرعت عمليات غرب نينوى بعملية تفتيش وتطهير قرية عين الحصان".

اما في محافظة ميسان أعلن الناطق باسم العمليات المشتركة عن "شروع قوات الرد السريع بتفتيش مناطق ناحيتي العدل والسلام للقبض على المطلوبين ومصادرة الاسلحة غير المرخصة".

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