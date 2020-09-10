الكاظمي يصل إلى أربيل

2020/09/10 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس (10 أيلول 2020)، إلى محافظة أربيل في إقليم كردستان.





وقال مراسل وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل اليوم إلى محافظة أربيل في إقليم كردستان، مع وفد حكومي.





وأضاف مراسلنا، أن الكاظمي سيناقش مع حكومة كردستان القضايا الثنائية بين حكومة بغداد وحكومة الإقليم، وبحث آخر المستجدات بين الطرفين.





يتبع..........

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