الإعلام الأمني: الرد السريع تواصل عمليات نزع السلاح غير المرخص في ميسان

2020/09/10 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ميسان

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس (10 أيلول 2020)، مواصلة فرقة الرد السريع بعمليات نزع السلاح غير المرخص في محافظة ميسان.





وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرقة الرد السريع ولليوم الرابع على التوالي، تواصل عمليات نزع السلاح غير المرخص في ناحية السلام وناحية العدل في محافظة ميسان".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت العمليات المشتركة، انطلاق عملية أمنية في محافظات كركوك والموصل وميسان وديالى.

ونقلت قناة العراقية شبه الرسمية، أن "العمليات المشتركة شرعت بواجب تفتيش لملاحقة المطلوبين في الحويجة، فيما شرعت عمليات غرب نينوى بواجب تفتيش وتطهير قرية عين الحصان جنوبي الموصل".

واضافت أن "الرد السريع شرع بتفتيش ناحيتي العدل والسلام في ميسان لمصادرة الأسلحة غير المرخصة، فيما انطلقت عملية أمنية أخرى لتطهير مناطق زور نهر ديالى".

ويوم الأحد (06 أيلول 2020)، قال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العمليات التي جرت سابقاً كان مخططاً لها وفق المعلومات الاستخبارية والأمنية، وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، حيث قامت العمليات المشتركة بإعداد الخطط من أجل حصر السلاح بيد الدولة".

وبين الخفاجي آنذاك، أن "العمليات مستمرة ولن تتوقف، وقد يكون التحرك الجديد بعد يومين أو ثلاثة نحو هدف معين واتجاه معين"، مؤكداً أن "العمليات لا تتوقف لحين حصر السلاح بيد الدولة، وعدم إعطاء الفرصة لغير المنضبطين بالتعامل مع الاسلحة وتهديد السلم المجتمعي".

وشدد قائلاً: "في حال وجود أية معارضة في تسليم السلاح، فالقوات الامنية المسلحة قادرة على الوقوف بوجه من يحاول ممارسة دور الدولة بدلاً عن الدولة".

وكشفت قيادة العمليات المشتركة، السبت (05 أيلول 2020)، نتائج عملية نزع السلاح في محافظة البصرة بعد ساعات على انطلاقها.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها، بعد ما باشرت بعملية امنية لغرض مداهمة وتفتيش عدد من المناطق في المحافظة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والقبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة، حيث كانت على محورين، المحور الشمالي من خلال لواء المشاة الالي السادس والثلاثون ومديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش مناطق (المدينة - القرنة المدير الماجدية - الكرمة)".

وأضافت، أن "المحور الجنوبي كان من خلال قيادة القوة البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ولواء المغاوير الثالث فرقة مغاوير / 19 لمداهمة وتفتيش مناطق (الفاو - صفوان - مخفر جبل سلام – مخفر خرائج – مخفر جريشان)".

وأشار البيان إلى أن العملية "أسفرت عن إلقاء القبض على 10 من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، والعثور على 3 أكياس من مادة C4 مع TNT وزورق و12 غرام من المواد المخدرة، ورشاشتين BKC، و7 بنادق نوع كلاشنكوف و3 أخرى نوع GC، وبندقية قنص مع ناظور وقاذفة ( 40 ) ملم ومسدس، فضلا عن مجموعة من 7 حاويات عتاد أحادية 12 ملم، كما تم العثور على( كسريتين) وصاعق".

ولفت البيان إلى أن "الملقى القبض عليهم، تم إرسالهم للجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية، فيما تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

وأكدت القيادة بحسب البيان، أن "القوات الأمنية لن تتسامح مع أي محاولة لتعكير صفو الأمن وستتعامل بكل حزم مع من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين او التعدي على الممتلكات العامة والخاصة".

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