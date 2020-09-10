نائب: الكاظمي يجب ان يحسم 3 ملفات مهمة بزيارته لاربيل

2020/09/10 | 10:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكد عضو كتلة المستقبل النيابية سركوت شمس الدين، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اربيل يجب ان تحسم 3 ملفات مهمة، مشيراً الى انها تأتي بعد ضغوط نواب الكتل الكردية المعارضة لسياسة الاقليم في البرلمان.وقال شمس الدين في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا/ نسخة منه:" ان الكاظمي بزيارته الى اربيل يجب ان يحسم ملفات النفط والمنافذ الحدودية، والاصرار على دخول الرقابة المالية الاتحادية الى الاقليم لتدقيق اعداد الموظفين والايرادات الاخرى".وبين ان هذه الزيارة تأتي بعد المطالبات المستمرة من قبل النواب الكرد المعارضين لسياسة الاقليم في مجلس النواب،لاهمية ذلك في التحرك على الفساد المستشري هناك،واتخاذ اجراءات شبيهه بالتي تتخذ في السلطة الاتحادية ضد المفسدين.ومن المقرر ان يتوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى مدينة أربيل اليوم لاجراء مباحثات موسعة مع القادة الكرد، ضمن سلسلة مباحثات جرت في بغداد مؤخراً./انتهى7

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