2020/09/10 | 10:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت/نينا/ اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي عن اتفاق رسمي مع الجانب الايراني بتأجيل دخول الزائرين هذا العام عبر منفذ زرباطية نظراً للظروف الصحية .وقال في بيان اعلامي ان ماينشر من أخبار عن فتح منفذ زرباطية أمام الزائرين غير دقيق إطلاقاً./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط: اتفقنا مع الجانب الإيراني على عدم دخول الزائرين هذا العام من منفذ زرباطية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط: اتفقنا مع الجانب الإيراني على عدم دخول الزائرين هذا العام من منفذ زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).