وفاة مدير جنائية شرطة كركوك بفيروس كورونا

2020/09/10 | 10:09 - المصدر: وكالة نينا

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قيادة قاعدة ام قصر البحرية تقوم بحماية الموانئ النفطية

بغداد/نينا/ اكدت قيادة قاعدة أم قصر البحرية تواصل قيامها بحماية الموانئ النفطية .

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان قاعدة ام قصر البحرية تواصل حماية الموانئ النفطية والتجارية والممرات الملاحية في قناة خور عبد الله ".

واوضح :" ان قاعدة ام

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