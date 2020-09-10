الكاظمي يصل إلى أربيل

2020/09/10 | 10:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأتي الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه العراق وإقليم كوردستان ظروفاً قاهرة في ظل تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط عالمياً في خضم أزمة مالية خانقة - صورة: كوردستان 24

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