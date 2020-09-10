2020/09/10 | 10:09 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تأتي الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه العراق وإقليم كوردستان ظروفاً قاهرة في ظل تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط عالمياً في خضم أزمة مالية خانقة - صورة: كوردستان 24
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصل إلى أربيل ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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