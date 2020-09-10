محافظ كربلاء : ملتزمون بقرارات الحكومة المركزية بعدم استقبال الزوار الأجانب

2020/09/10 | 10:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ..أكدت محافظة كربلاء ، أنَّ المدينة ملتزمة بقرارات الحكومة المركزية بعدم استقبال الزوار الأجانب من جميع أنحاء العالم.وقال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي في حديث للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة اليوم الخميس ، انه “التقى وفدا من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل مناقشة آفاق التعاون والتنسيق المشترك وبحث كل ما يتعلق بزيارة أربعينية […]

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