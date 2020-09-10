شاهد توجيهات القادة الأمنيين أثناء عمليات التفتيش في ميسان

2020/09/10 | 10:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/أعلنت قيادة العمليات المشتركة ، اليوم الخميس ، انطلاق عمليات امنية في أربع محافظات لتجفيف منابع الارهاب ومصادرة الاسلحة غير المرخصة.﻿﻿﻿

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