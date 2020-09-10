قوباد طالباني يعلن استعداد الاقليم للاتفاق حول عائدات النفط والمنافذ الحدودية مع المركز

2020/09/10 | 10:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت مساء اليوم الأربعاء (9 أيلول 2020) اجتماعات وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، قوباد طالباني، مع وزراء النفط والمالية والكهرباء في الحكومة الاتحادية العراقية.وحول مضمون الاجتماعات، أعلن المتحدث باسم نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، سمير … Readmore

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