2020/09/10 | 10:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكد رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش ، الاستمرار بدعم الجهود الحكومية للخروج من الأزمة الصحية التي يمر بها العراق.وقال اعلام الوقف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس ، ان “رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش استقبل في مكتبه ببغداد النائبين أحمد المشهداني وفارس البريفكاني نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوقف السني : مستمرون بدعم الجهود الحكومية للخروج من الأزمة الصحية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوقف السني : مستمرون بدعم الجهود الحكومية للخروج من الأزمة الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).