الكاظمي يصل الى أربيل في أول زيارة له الى الاقليم

2020/09/10 | 10:19 - المصدر: الفرات نيوز

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{اربيل : الفرات نيوز} وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، إلى محافظة أربيل في أول زيارة له الى اقليم كردستان.





ووصل الكاظمي وصل إلى أربيل مع وفد حكومي وسيناقش خلال الزيارة مع حكومة كردستان القضايا الثنائية بين بغداد وحكومة الإقليم، وبحث آخر المستجدات بين الطرفين.

كما سيلتقي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

يشار الى ان الكاظمي سيزور محافظة السليمانية، غدا الجمعة، للقاء مسؤولين حكوميين وحزبيين فيها.

وهذه هي أول زيارة لرئيس الوزراء إلى إقليم كردستان منذ تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي.

علي الربيعي

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