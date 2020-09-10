2020/09/10 | 10:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سفير تونس في الأمم المتّحدة قيس قبطني (49 عاماً) لوكالة فرانس برس الأربعاء أنّه قرّر تقديم استقالته من السلك الدبلوماسي بعد قرار السلطات التونسية “إعفاءه” من منصبه الذي لم يشغله سوى لخمسة أشهر.وقال قبطني “قرّرت الاستقالة من السلك … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير تونس في الامم المتحدة يقدم استقالته بسبب إعفاءه من منصبه) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير تونس في الامم المتحدة يقدم استقالته بسبب إعفاءه من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).