الكاظمي يصل اربيل و بارزاني كان في استقباله بالمطار

2020/09/10 | 10:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى محافظة أربيل قبل قليل.وتابعة المستقلة مراسم وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محافظة أربيل.واضاف ان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني كان في استقباله.ومن المقرر ان يبحث الكاظمي مع القيادات الكردية ملف الموازنة العامة لعام 2020 وغيرها من القضايا العالقة بين الحكومتين.

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