اطلاق النار على فتى مصاب بالتوحّد

2020/09/10 | 10:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أطلق عناصر الشرطة في ولاية يوتا الأمريكية النار على مراهق مصاب بالتوحد يبلغ من العمر 13 عاما بعد اتصال والدته بالنجدة لطلب المساعدة.ويعاني الفتى ويدعى ليندن كاميرون من متلازمة “أسبرغر” وهي شكل من أشكال التوحّد.وقالت والدته غولدا بارتون إنه يرقد الآن في المستشفى في حالة خطرة.وصرّحت بارتون أنها اعتقدت أن الشرطة […]

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