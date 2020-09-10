وزير الاتصالات يوجه بإكمال مد الكابل الضوئي السبت المقبل

2020/09/10 | 10:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع - فايق العقابي

وجه وزير الاتصالات اركان شهاب كوادر الوزارة باكمال مد الكابل الضوئي يوم السبت المقبل .

وقال شهاب لوكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس ، إنه" تم ايعاز كوادر الوزارة باكمال الكابل الضوئي باسرع وقت ممكن وستتم المباشرة بالعملية ابتداءً من يوم السبت المقبل".

واضاف أن" الزيارات الميدانية لبدالات الكرخ والرصافة كشفت عن مشاكل كثيرة يجب معالجتها بشكل سريع".

وبخصوص المشاكل في بدالة المدائن أوضح وزير الاتصالات أن" هناك مشاكل كثيرة في تلك البدالة وستتم معالجتها قريبا وايصال الخدمة الجيدة لاهالي القضاء ".

وارجع شهاب سبب ضعف الخدمة الى مشاكل مجهزي الابراج و بسبب الاعتماد على (الايريال فايبر) ، مؤكدا أن" الخدمة ستتحسن عن طريق استخدام تقنيات حديثة "، مشيرا الى أن أكثر من ثلاث بدالات اساسية داخل بغداد تم انجازها ،وبعد انجاز جميع البدالات داخل العاصمة سنتجه الى الاقضية والنواحي".

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