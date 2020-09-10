نائب تركماني: منصب وزارة الدولة سيحسم الأسبوع المقبل

2020/09/10 | 10:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..

أكد رئيس التجمع الوطني التركماني النائب مختار الموسوي، الخميس، قرب حسم وزارة الدولة في اقرب جلسة نيابية من الاسبوع القادم، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء طالب المكون بترشيح شخصية تركمانية .

وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المكون التركماني عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث حسم وزارة الدولة وان الحل يقوم على على إلا يكون هناك ظلم أو اقصاء أو احتكار منصب التركمان لجهة أخرى”.

وأضاف أن “الكاظمي طالب المكون بتقديم شخصية تركمانية لشغل منصب وزارة الدولة وعرضها امام مجلس النواب في اقرب جلسة من الأسبوع المقبل بغية نيله الثقة”.

وأشار الموسوي إلى أن “المكون التركماني سيقدم شخصية وطنية تنال ثقة الجميع لايشوبها أي غبار أو فساد مالي”.



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