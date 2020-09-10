امانة بغداد تقرر منع قطع الاشجار

2020/09/10 | 10:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلنت امانة بغداد عن منعها بشكل تام قطع الاشجار سيما القطع الجائر ومن دون الحصول على موافقة الدائرة المختصة.

وقالت الأمانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنها “ستحاسب من يثبت عليه قطع شجرة بشكل جائر ولاغراض ومنافع شخصية وتضيف انها تقوم في كل موسم بزراعة الاف الاشجار في عموم العاصمة بغداد”.

وأضافت، ان “حملاتها الزراعية مستمرة وبشكل مكثف بالاضافة الى دعمها وتشجيعها المبادرات التي يقوم بها السكان حيث قامت بدعم الكثير منها بالجهد والشتلات”.



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