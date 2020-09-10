انطلاق عمليات امنية في اربع محافظات

2020/09/10 | 10:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، انطلاق عمليات امنية في محافظات ديالى وكركوك ونينوى وميسان لتجفيف منابع الارهاب ومصادرة الاسلحة غير المرخصة.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، اليوم (10 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "عملية امنية بقيادة قائد القوة البرية بالتعاون مع الحشد الشعبي انطلقت بمنطقة زور نهر ديالى لتجفيف منابع الارهاب ".

وأضاف الخفاجي :أن" قيادة المقر المتقدم شرعت بعمليات تفتيش للقبض على المطلوبين وتجفيف منابع الإرهاب في قاطع الحويجة بكركوك، كما شرعت عمليات غرب نينوى بعملية تفتيش وتطهير قرية عين الحصان".

اما في محافظة ميسان فأعلن الناطق باسم العمليات المشتركة عن شروع قوات الرد السريع بتفتيش مناطق ناحيتي العدل والسلام للقبض على المطلوبين ومصادرة الاسلحة غير المرخصة".

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