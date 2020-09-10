27 مليار دولار حجم المستحقات المرتبة بذمة إقليم كردستان

2020/09/10 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف وزير إقليم كردستان لشؤون الحكومة الاتحادية، خالد شواني، الخميس، عن بلوغ المستحقات المترتبة بذمة الإقليم 27 مليار دولار، مؤكدا أن حكومة الاقليم ترغب في الوصول لاتفاق استراتيجي مع بغداد.وقال شواني في حوار اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "حكومة الاقليم ترغب في الوصول لاتفاق استراتيجي لإنهاء جميع المشاكل العالقة"، مؤكدا أن "أعداد الموظفين في الاقليم دقيقة لكون هنالك نظام بصمة بايومترية لكل موظف ترسل بياناتها الى بغداد شهريا".

وبين أن "المستحقات المترتبة بذمة الاقليم من ديون واقتراض ورواتب للموظفين تقدر بـ27 مليار دولار"، لافتا الى أن "موظفي الاقليم يعانون من مشاكل كبيرة بسبب عدم تسلم رواتبهم شهريا".

وبشأن المنافذ الحدودية، أوضح شواني، أن "الدستور نص على إدارة الكمارك والمنافذ الحدودية بصورة مشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقليم"، مؤكدا أن "لا مشكلة لدى الاقليم بإدارة الكمارك والمنافذ بشكل مشترك وربطها إلكترونيا مع المركز".

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