ترامب قلل متعمداً من شأن فيروس كورونا وتسبب بضرب الولايات المتحدة

2020/09/10 | 10:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فيروس كورونا أكثر فتكاً من الإنفلونزا، قبل أن يضرب الفيروس الولايات المتحدة، ولكنه أراد التهوين من شأن الأزمة، وفقاً لكتاب جديد.وأجرى بوب وودورد، وهو الصحفي الذي كشف فضيحة ووترغيت، 18 مقابلة مع ترامب … Readmore

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