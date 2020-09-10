اللجنة العربية الوزارية تؤكد عدم شرعية التواجد التركي في الدول العربية وضرورة سحب قواتها دون شروط

2020/09/10 | 10:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة العربية الوزارية، المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية عدم شرعية التواجد العسكري التركي في الدول العربية وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط.اللجنة المكونة من مصر والعراق والإمارات والبحرين والسعودية والأمين العام لجامعة … Readmore

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