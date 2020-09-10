"يأكل لحم المصابين".. آلآف السودانيين يعانون من مرض المايستوما

2020/09/10 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطلق السودانيون على مرض المايستوما لقب "الموت الصامت"، كونه يحصد الكثير من الأرواح ويتطور "خلسة".

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