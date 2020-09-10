تخطيط كوردستان: مباحثات بغداد

2020/09/10 | 10:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما نشبت خلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان بشأن الموازنة العامة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 - صورة: كوردستان 24

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