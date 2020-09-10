أمانة بغداد تحذر من قطع الأشجار وتهدد بمحاسبة المتورطين

2020/09/10 | 10:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شددت امانة بغداد، الخميس، على منعها بشكل تام قطع الاشجار سيما القطع الجائر ومن دون الحصول على موافقة الدائرة المختصة.



وذكر اعلام الامانة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 ايلول 2020)، ان "الامانة تؤكد انها ستحاسب من يثبت عليه قطع شجرة بشكل جائر ولاغراض ومنافع شخصية".

واضافت الامانة انها "تقوم في كل موسم بزراعة الاف الاشجار في عموم العاصمة بغداد وحملاتها الزراعية مستمرة وبشكل مكثف بالاضافة الى دعمها وتشجيعها المبادرات التي يقوم بها السكان حيث قامت بدعم الكثير منها بالجهد والشتلات".

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