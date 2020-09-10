أمانة بغداد تمنع قطع الأشجار وتتوعد المخالفين

2020/09/10 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت امانة بغداد، الخميس، (10 أيلول، 2020)، منعها بشكل تام قطع الاشجار من دون الحصول على موافقة الدائرة المختصة، فيما توعدت المخالفين لهذا التوجيه بالمحاسبة القانونينة.

وقالت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "ستحاسب من يثبت عليه قطع شجرة بشكل جائر ولاغراض ومنافع شخصية".

واضاف البيان أن "الامانة تقوم في كل موسم بزراعة الاف الاشجار في عموم العاصمة بغداد وحملاتها الزراعية مستمرة وبشكل مكثف بالاضافة الى دعمها وتشجيعها المبادرات التي يقوم بها السكان"، مبينا ان "الامانة قامت بدعم الكثير منها بالجهد والشتلات".

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