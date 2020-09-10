مصدر نيابي . نائب سابق عن ديالى ينسحب بعد ترشيحه للبرلمان بديلا عن غيداء كمبش

2020/09/10 | 10:40 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلن النائب السابق عن محافظة ديالى صلاح مزاحم الجبوري عن انسحابه بعد ترشيحه للبرلمان بديلا عن النائبة غيداء كمبش التي توفيت جراء الاصابة بفايروس كورونا تموز الماضي .وقال مصدر نيابي في كتلة اتحاد القوى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان النائب السابق الجبوري قرر انسحابه وتنازله عن حقه الانتخابي بعد ترشيحه للبرلمان بديلا عن النائبة السابقة غيداء كمبش دون معرفة الاسباب .واضاف ان البرلمان سيصوت في جلسته المقررة انعقادها اليوم على منح اقبال اللهيبي مقعد النائبة كمبش /انتهى

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