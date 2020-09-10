وزير الصناعة يؤكد من البصرة دعم الحكومة للصناعات الإستراتيجية المهمة ومنها صناعة الأسمدة

2020/09/10 | 10:40 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / قال وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز ان شركة الأسمدة الجنوبية من الشركات الرائدة في الصناعة العراقية والداعمة للقطاع الزراعي من خلال توفير الأسمدة التي يحتاجها الفلاحون والمزارعون .واكد الوزير خلال زيارته الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية" دعم الحكومة ووزارته " للصناعات الإستراتيجية المهمة ومنها صناعة الأسمدة " لافتا بأنه سيكون عونا وسندا للوصول إلى الهدف الأسمى وهدف الحكومة في البرنامج الحكومي برفع شعـار ( صنـع فـي العـراق ) معرباً في ذات الوقت عن شكره وامتنانه للتعاون المثمر والبناء الذي يبديه وزير الزراعة في دعم المنتجات الوطنية من الأسمدة والأدوية البيطرية والمبيدات وتشجيعه الكامل للصناعة الوطنية ، متمنياً لأهالي البصرة التقدم والإزدهار .وعقد وزير الصناعة والمعادن إجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في الشركة وأستمع إلى شرح وعرض مفصل عن الوضع الحالي للشركة والظروف والتحديات الصعبة التي واجهتها خلال الفترة الماضية وكميات الإنتاج والأرباح المتحققة خلال العامين ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ ونسب التطور الحاصلة خلال السنوات المذكورة وحجم التعاون مع وزارة الزراعة وغيرها من الأمور الأخرى ، كما جرى استعراض آخر مستجدات ( مشـروع إنتـاج سمـاد الداب ) بالمشاركة مع شركة بريطانية لتلبية حاجة وزارة الزراعة من مختلف أنواع الأسمدة ./انتهى

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