واسط تكشف حقيقة افتتاح منفذ زرباطية أمام الزائرين

2020/09/10 | 10:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، الخميس، أن ما ينشر من أخبار عن فتح منفذ زرباطية أمام الزائرين غير دقيق إطلاقا.





وذكر المياحي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 ايلول 2020)، انه "بناء على الظروف الصحية وانتشار جائحة "كورونا" تم الاتفاق مع الجانب الايراني على تأجيل دخول الزائرين هذا العام عبر منفذ زرباطية، لافتا سيتم الاعلان ذلك رسميا خلال الأيام القادمة".

وأوضح المحافظ أن "الدوائر المختصة أعدت خطة لزيارة اربعينية الإمام الحسين "ع" وسيتم العمل بها خلال الأيام القادمة"، مشددا على "أهمية التزام الزائرين بالتوجيهات الصحية التي من شأنها التقليل من مخاطر الاصابة".

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