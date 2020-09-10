لجنة الامن والدفاع تستضيف وزير الدفاع لبحث التطورات الامنية في العراق

2020/09/10 | 10:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية ، عن استضافة وزير الدفاع لبحث آخر تطورات الوضع الامني وعقود التسليح، وغيرها من الامور التي تخص الوزارة، بينما تنتظر تحديد موعد من قبل رئيس الوزراء للقائه وبحث التطورات الامنية في البلد.وفي تصريح لعضو لجنة الامن والدفاع سعران الاعاجيبي النيابية تابعته المستقلة قال أن ناقشت اللجنة يوم […]

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