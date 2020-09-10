الحشد يفجر أربعة أنفاق لداعش أحدهم كان يستخدمه سجنا للمدنيين شرق صلاح الدين

2020/09/10 | 10:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

فجرت مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء 52 بالحشد الشعبي، الخميس، أربعة أنفاق لداعش أحدهم كان يستخدمه سجنا للمدنيين شرق صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء 52 بالحشد الشعبي فجرت تحت السيطرة أربعة انفاق أحدهم كان يستخدمه سجنا للمدنيين شرق صلاح الدين”.

وباشرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، صباح اليوم الخميس، بعملية دهم وتفتيش غرب قضاء طوز خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين.



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