طقس حار جداً حتى الأثنين.. وهذه درجات الحرارة

2020/09/10 | 10:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون في الوسط والجنوب مشمساً حار جداً، وفي الشمال مشمسا حارا مع بعض قطع من الغيوم" مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد بمعدل 44 مْ وأعلاها في محافظة البصرة بمعدل 48 مْ".وأضاف، ان "طقس السبت المقبل سيكون في الوسط مشمس حار جدا، وفي المنطقة الشمالية مشمسا حارا مع بعض الغيوم وفي المنطقة الجنوبية مشمسا حار جدا مع بعض قطع من الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة في عموم مناطق البلاد عن اليوم السابق".وأشار البيان الى، ان "طقس الأحد والأثنين المقبلين سيكون في الوسط والجنوب مشمسا حار جدا، ولا تغير في درجات الحرارة ، وفي الشمال مشمسا حارا ولا تغير في درجات الحرارة".عمار المسعودي

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