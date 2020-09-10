منع قطع الأشجار في بغداد ومحاسبة المخالفين

2020/09/10 | 10:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} قررت أمانة بغدا الخميس، منعها بشكل تام قطع الاشجارن دون الحصول على موافقة الدائرة المختصة وهددت "سنحاسب المخالفين".وأعلنت الأمانة في بيانها إنها تمنع بشكل تام قطع الاشجار سيما القطع الجائر ومن دون الحصول على موافقة الدائرة المختصة مؤكدةً إنها "ستحاسب من يثبت عليه قطع شجرة بشكل جائر ولاغراض ومنافع شخصية. وأضافت، إننا نقوم في كل موسم بزراعة الاف الاشجار في عموم العاصمة بغداد وحملاتها الزراعية مستمرة وبشكل مكثف بالاضافة الى دعمنا وتشجيعنا المبادرات التي يقوم بها السكان حيث قمنا بدعم الكثير منها بالجهد والشتلات. Hazem

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