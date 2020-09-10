الذهب “مستقر” بعد انخفاض الأمس

2020/09/10 | 10:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

استقر الذهب اليوم الخميس، قرب أعلى مستوى له في أسبوع مدعوماً بانخفاض الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية بحلول قرابة الساعة 8 صباحاً بتوقيت بغداد عند 1946.25 دولار للاونصة بعدما سجل أعلى مستوى منذ 3 أيلول عند 1950.51 دولار للأونصة أمس الأربعاء.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1954.90 دولار للأوقية.

وظل تداول الذهب في نطاق ضيق بلغ 8 دولارات حيث أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل قرار بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يصدر في وقت لاحق من اليوم.

وأوقفت الأسهم الآسيوية أطول موجة خسارة مستمرة منذشباط بعد قفزة في وول ستريت فيما تراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن شبه المؤكد أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير عندما يعلن قراره في الساعة 14:45 بتوقيت بغداد والذي سيعقبه مؤتمر صحفي لرئيسته كريستين لاجارد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.02 دولار للأوقية.

ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين وسجل 916.18 دولار للأوقية.

فيما ارتفع البلاديوم 1% إلى 2294.42 دولار للأوقية.

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