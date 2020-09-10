21 نائبا يعتزمون مساءلة رئيس حكومة الإقليم ونائبه ووزير المالية

2020/09/10 | 10:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتل المعارضة: الحراك الشعبي وحده كفيل بتغييرالسلطة الحاكمة السليمانية ـ عباس اركوازي:على خلفية استقطاع 21% من رواتب الموظفين بدات كتل المعارضة في برلمان الاقليم بجمع التواقيع لمساءلة رئيس الحكومة ونائبه ووزير المالية.وقال نواب عن كتل المعارضة،”اننا بدانا مجددا بجمع التواقيع بثلاث مذكرات مختلفة لمساءلة رئيس حكومة الاقليم ونائبه ووزير المالية، على خلفية التجاوز على مرتبات ...

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