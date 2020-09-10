المالية النيابية: الحكومة ضمّنت موازنة 2020 قروضا جديدة

2020/09/10 | 10:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عجزاً شهرياً في الرواتب يصل إلى 3 تريليونات دينار بغداد – وعد الشمري:كشفت اللجنة المالية النيابية، أمس الأربعاء، عن سبب إصرار الحكومة على إقرار موازنة 2020، مشيراً إلى أن نصوص المشروع تبيح الاقتراض مرة أخرى، فيما تحدثت عن عجز كبير في تخصيص الرواتب وصل إلى 3 تريليونات دينار شهرياً.وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي، ...

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