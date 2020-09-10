ترامب يعتزم خفضا إضافيا قريبا للقوات الأميركية في البلاد

2020/09/10 | 10:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعلن قبل موعد انتخابات الرئاسة ويشمل افغانستان الصباح الجديد – متابعة:أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعلن سحب المزيد من القوات من العراق وأفغانستان.وطالب المسؤول الصحافيين الذين يسافرون مع الرئيس أن يترقبوا إعلانا بخصوص سحب القوات المنتشرة في العراق، وحدد المسؤول يوم امس الأربعـاء موعـدا لهـذا الإعـلان.وأثناء اجتماعه مع رئيس ...

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