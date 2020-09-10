وزير العمل : إطلاق الدفعة الخامسة من رواتب الإعانة الاجتماعية لعام 2020

2020/09/10 | 10:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ، إطلاق الدفعة الخامسة من رواتب الإعانة الاجتماعية لعام 2020 قبل موعدها المحدد.وقال اعلام الوزارة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس ، ان “الدفعة الخامسة من رواتب الاعانة الاجتماعية ستشمل أكثر من مليون و300 الف اسرة مستفيدة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان وبمبلغ […]

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