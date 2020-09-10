انخفاض عدد الثدييات والطيور والزواحف والأسماك في العالم بنسبة 68%

2020/09/10 | 10:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أفاد تقرير نشره الصندوق العالمي للحياة البرية بأن عدد الثدييات والطيور والزواحف والأسماك في العالم انخفض بنسبة 68% خلال 50 عاما.وتوصل العلماء إلى هذه النتيجة بعد تحليل بيانات 4.36 ألف نوع من الحيوانات المنتمية للأصناف المذكورة.وأضاف التقرير أن “مؤشر الكوكب الحي العالمي”، المستخدم في قياس نسبة التنوع البيولوجي على الكوكب، أظهر أنه “بين عامي 1970 و2016، انخفض عدد الثدييات والطيور والبرمائيات والزواحف والأسماك بمعدل 68%”.وسُجلت أكبر نسبة انخفاض لدى الأنواع التي تعيش في أمريكا اللاتينية، تليها أفريقيا، ثم منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فأمريكا الشمالية، وأخيرا أوروبا وآسيا الوسطى.انتهى / 25م

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