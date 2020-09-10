الكاظمي يصل أربيل (صور)

2020/09/10 | 11:04 - المصدر: NRT عربية

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الكاظمي في أربيل

فوتو: ارشيف

منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، الى أربيل.

وذكرت الوكالة الرسمية، اليوم، 10 أيلول 2020، أن" رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصل الى أربيل وكان باستقباله رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني .

وأوضحت انه من المقرر ان يجري الكاظمي، مباحثات موسعة مع القادة الكورد في أربيل ضمن سلسلة المباحثات التي جرت في بغداد مؤخرا، كما انه من المؤمل، أن يتفقد رئيس الوزراء في زيارته الأولى إلى إقليم كوردستان المنافذ الحدودية فضلا عن مخيمات النازحين.

وكان الكورد قد وصفوا المباحثات التي أجريت في بغداد الاثنين الماضي، بأنها "إيجابية".

ر.إ

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